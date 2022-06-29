Edirne'de 112 şişe kaçak içki ve 27 litre etil alkol ele geçirildi
AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Edirne'de kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde D.K. ile Keşan'da Z.Y.Y.'nin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda 112 şişe kaçak içki, 27 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan 12 litre aroma ele geçirildi.
Şüpheliler D.K. ve Z.Y.Y. gözaltına alındı.
AA / Gökhan Balcı - Güncel