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Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız öldü

Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız öldü

Güncel Haberler

Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti. Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.

Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta Y.D. anneannesinin evinde tüfekle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Menzilahir Mahallesi Edirne Güncel Haberler

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