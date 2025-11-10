Edirne'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
Edirne'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1000 ıhlamur fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar ıhlamur fidanlarını alırken ekim işlemleri hakkında bilgi sahibi oldular.
Vatandaşlar standa ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel