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Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, Lalapaşa ilçesinde 5 Fas uyruklu, Meriç ilçesinde ise 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen Fas uyruklu 5, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde ise yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 6 kaçak göçmeni yakaladı. 11 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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