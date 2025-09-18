Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Sığırcılı köyünde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel