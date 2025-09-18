Haberler

Edirne'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
