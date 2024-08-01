Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 11düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinin yanı sıra Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerindeki denetimlerde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasal olmayan yollarla yurda giren bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.