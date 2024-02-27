Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde, Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.