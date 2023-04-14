Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 11 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliği ekipleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.