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Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına kaçarken yakalandı

Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına kaçarken yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 11 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 11 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliği ekipleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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