Edirne'de 11 DEAŞ ve FETÖ mensubu yurt dışına kaçarken yakalandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 11 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 11 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliği ekipleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 9 FETÖ ve 2 DEAŞ terör örgütü mensubunu Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel