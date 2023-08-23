Edirne'de 102 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak ve Mısır uyruklu 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel