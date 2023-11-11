Edirne'de 10 Kilo 100 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Yurtdışından Edirne'ye 10 kilo 100 gram reçine esrar uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan 3 Bulgaristan uyruklu şahıs tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edirne'de yurtdışından ülkeye giriş yapan ve uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen Bulgaristan uyruklu 3 şahıs polis ekiplerinin takibe aldı. Polis ekipleri yurtdışından ülkeye giriş yapan ve uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen Bulgaristan uyruklu M.K, R.P. ve Y.I. isimli şahısları takibe aldı.

Yapılan takip sonucu Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde iki farklı araç içerisinde bulunan bahse konu 3 şahıs kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde, araçlardan birinin tabanına zulalanmış halde 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi. 10 Kilo 100 gram reçinenin ise yaklaşık 111 kilo esrara denk geldiği öğrenildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - EDİRNE