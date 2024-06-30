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Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yapılan denetimlerde Suriye ve Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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