Edirne'de 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenlenecek.

Edirne Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, Balkan coğrafyasının zengin bilim, sanat, ekonomi ile kültür mirasını kalıcı dostluk ve işbirliği kapsamında dünden bugüne taşımak, bugünden de yarına aktarmak amacıyla kurulan Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformunca 7-8 Mart'ta Trakya Üniversitesi iş birliği ile içinde birçok etkinliğin yer aldığı "1. Uluslararası Balkan Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da konuşmacı olarak katılacağı sempozyuma, Türkiye'den akademisyenleri yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan akademisyenler katılacak.

Sempozyumda Balkanlar'ın edebiyattan tarihe, musikiden mimariye, ekonomiden kültüre, sanattan spora birçok yönüyle ele alınacak.

Sempozyuma onur konuğu olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmey Kemal Bozay, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova eski Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu ile Kuzey Makedonya eski Başbakanı Vlado Buchkovski katılacak.

Program kapsamında Balkan ressamlarının ve Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin katılacağı "Balkan Ressamlarının Fırçalarından Edirne" isimli çalıştay da düzenlenecek.

Ortaya çıkan eserler 7 Mart Perşembe günü saat 09.30'da Balkan Kongre Merkezi'nde açılacak sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün aynı yerde, saat 20.00'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu tarafından "Altay'dan Tuna'ya" konseri gerçekleştirilecek.