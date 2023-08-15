Edirne'de 1 Organizatör ve 22 Göçmen Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör ve 22 göçmen yakalandı. Göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde 1 organizatör ve 22 göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde Bulgaristan'a gitme hazırlığında olan bir araç durduruldu. Yapılan kontrolde 1 Suriye uyruklu organizatör ve 22 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli organizatör hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - EDİRNE