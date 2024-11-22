Üye Girişi
Haberler

Edirne, Damızlık Düve Üretim Merkezi Olma Yolunda

Edirne, Damızlık Düve Üretim Merkezi Olma Yolunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirmek için projeler geliştirdiklerini açıkladı. Proje ile hayvancılıkta önemli bir rol oynamayı hedefliyorlar.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi Türkiye'nin damızlık düve üretim merkezi haline getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Sezer, İpsala Ticaret Borsasında düzenlenen Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, damızlık düve üretimi noktasında Edirne'nin bir pilot il olması konusunda yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını söyledi.

Proje ile ülkedeki düve ihtiyacının karşılanacağını belirten Sezer, projenin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından sahiplenildiğini, finansman noktasında da Ziraat Bankasının destek vereceğini ifade etti.

Edirne'nin hayvancılık konusunda önemli bir yer olacağına işaret eden Sezer, "Edirne'yi inşallah hayvancılıkta hem Türkiye'yi besleyecek hem de Orta Doğu'ya hatta Avrupa'ya da satış yapılacak üretim deposu merkezi haline getireceğiz." dedi.

Sezer, projeyi tamamlamak için mera ıslah çalışmalarına da başladıklarının altını çizdi.

Mevcut mera anlayışının, üretime engel oluşturduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Burada meraları biz aktif olarak bir ay kullanıyoruz sıcaklar çökünce meralar bitiyor, kuruyor. Meraların sulanabilmesi, yem bitkileri ekilmesi ve öncelikle köylerdeki üreticilerin kullanması şeklinde bir uygulamayı yapacağız.

Şu anda 10 köyde pilot uygulamaya başladık. Hatta İpsala Paşaköy'de Türkiye'de belki ilk olacak Merada Sulama projesi yapacağız ve yem bitkisi ekeceğiz. Köylümüz ve üreticimiz kullanacaklar. Yem bitkisi ile takviye ederek hayvancılığı burada artıracağız."

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda

Bebek katilleri hesap veriyor! Salonda sürpriz bir isim var

 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız
4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak? Masterchef eleme adayı belli oldu mu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 22 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! FATİH ALTALYLI KİMDİR? Fatih Altaylı kaç yaşında, nereli ve nerelerde çalıştı? Fatih Altaylı'ya soruşturma mı açıldı, suçu ne? Fatih Altaylı'ya neden soruşturma başlatıldı? İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.