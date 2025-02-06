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Edirne Belediyesinden Deprem Paneli Düzenlendi

Edirne Belediyesinden Deprem Paneli Düzenlendi
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Edirne Belediye Meclisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen panelde, depremlere karşı alınması gereken tedbirler ve Edirne'nin stratejik konumu hakkında konuşmalar yapıldı.

Edirne Belediyesince deprem paneli düzenlendi.

Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen program Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, panelde yaptığı konuşmada, deprem felaketinde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu anımsatan Akın, afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Edirne'nin 1. derece deprem kuşağında bulunmamasına rağmen Saros Körfezi'nde ciddi bir deprem tehlikesi olduğunu anımsatan Akın, "İstanbul'un yanı başında bir kentiz. Olası bir İstanbul depreminde belki de burası hayat kurtarıcı, stratejik bir noktaya sahip olacak. Nasıl ki Saros'da meydana gelebilecek bir depreme ilk müdahalenin Edirne'de gitmesi gerekiyor, olası İstanbul depreminde Avrupa'dan gelecek yardımlar, burada bizim oluşturacağımız ekipler çok çok önemli. Biz de bu stratejik konumumuzun farkında olarak gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Panelde, Edirne Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Serhat Ceylan, Edirne Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ilgaz Çakıcı, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Birce Altay ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Tuğberk Emre Aktaş birer konuşma yaptı.

Panel, Jeoloji Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Can Yılmaz'ın sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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