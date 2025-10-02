Edirne Belediyesi'nden Tarihi Kentler Birliği Toplantısı Değerlendirmesi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'de düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'nı değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, "Tarihi Yapıların Planlanması ve Korunmasında Disiplinlerarası Yaklaşımlar" konulu oturum sonunda söz alana Gencan, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Toplantının Edirne'ye çok yakıştığını vurgulayan Gencan, "Ben hep diyordum, Tarihi Kentler Birliği toplantısı Edirne'ye çok yakışacak, çok yakıştı. Göreve geldiğim günden beri birçok organizasyona imza attık ama bugün benim için unutulmaz ve tarifsiz bir gün oldu." dedi.

Prof. Dr. Alper İlki'ye tarihi yapıların korunması konusundaki hassasiyetinden ötürü teşekkür eden Gencan, Prof. Dr. Cana Bilsel'in Ankara'nın mekansal tasarımına dair sunumunun kendisinde yeni programlar için ilham uyandırdığını belirtti.

Gencan, Trakya Üniversitesi ve Prof. Dr. Semiha Kartal'a ayrıca teşekkür ederek, "Üniversitemiz şehrimizin en büyük cevherlerinden biridir" dedi.

Kültür Gezisi düzenlendi

Oturumun ardından katılımcılar için "Osmanlı Payitahtı Edirne'nin Kültür Hayatı Gezisi" düzenlendi.

Program kapsamında Kent Müzesi, Edirne Tarihi Belediye Binası, Eski (Ulu) Cami, Arasta Çarşısı, Atatürk Anıtı, Üç Şerefeli Cami ve Lozan Anıtı ziyaret edildi.

Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve çok sayıda belediye başkanı programa katıldı.