Edirne Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Güncelleme:
Edirne Belediyesi, yetkililer adına yapılan yardım ve para taleplerine itibar edilmemesi gerektiğini ve bu tür durumlardan kaçınılması için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Edirne Belediyesi, belediye ve yetkililer adına yapılan yardım, bağış ve para taleplerine itibar edilmemesi yönünde vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların para talebinde bulunanlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Söz konusu durumların belediye ihbar hattı ve güvenlik birimlerine bildirilmesi istenilen açıklamada, "Belediye ve yetkililerimiz adına yapılan yardım, bağış veya para taleplerine lütfen itibar etmeyiniz. Belediyemiz, bu tür taleplerde asla bulunmaz. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, lütfen 153 Edirne Belediyesi ihbar hattını veya en yakın güvenlik birimini bilgilendiriniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
