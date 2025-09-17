Edirne Belediyesi'nde Staj Gören Öğrenciye Cinsel Taciz İddiası

Edirne'de lise öğrencisinin staj yaptığı Edirne Belediyesi'nde cinsel tacize uğradığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi

İddiaya göre, belediyede staj yapan bir lise öğrencisi, bilgi işlem personeli A.E'nin (47) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürerek durumu ailesine anlattı.

Ailenin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması sonrası soruşturma başlatıldı.

Şüpheli A.E, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.