Edirne Belediyesi'nde Staj Gören Öğrenciye Cinsel Taciz İddiası

Edirne'de bir lise öğrencisi, staj yaptığı belediyede bilgi işlem personeli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. İlgili şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

İddiaya göre, belediyede staj yapan bir lise öğrencisi, bilgi işlem personeli A.E'nin (47) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürerek durumu ailesine anlattı.

Ailenin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması sonrası soruşturma başlatıldı.

Şüpheli A.E, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
