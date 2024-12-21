Edirne Belediyesi İtfaiyesine Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi
Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline, AFAD İl Müdürlüğü tarafından depremde arama ve kurtarma konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde enkaz işaretleme, yaralı çıkarma ve iş güvenliği gibi konular işlendi ve eğitimlerin devam edeceği duyuruldu.
Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.
Afad İl Müdürlüğü personelince müdürlüğün bahçesinde oluşturulan enkazda verilen eğitimde, itfaiye erlerine enkaz işaretleme, enkazdan yaralı çıkarma, enkazda çalışma usulleri, iş güvenliği ve enkazda ekipman kullanımı konuları uygulamalı olarak aktarıldı.
Eğitimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel