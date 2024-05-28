Üye Girişi
Haberler

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin Meriç Nehri'nde eğitimleri sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Meriç Nehri'nde taşkın ve kazaların ardından gerçekleşecek kurtarma çalışmalarına hazır olabilmek için eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde zodyak botlar kullanılıyor ve 50 personel katılıyor.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin Meriç Nehri'ndeki eğitimleri sürüyor.

İtfaiye Amiri Sefa Tabak, AA muhabirine kentteki nehirlerde yaşanabilecek taşkın ve kazaların ardından gerçekleşecek kurtarma çalışmalarına hazır olabilmek için Meriç Nehri'nde eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Müdürlüğe ait zodyak botlarla eğitimlerin gerçekleştiğini belirten Tabak, "Bu eğitimleri hem akıntının yüksek olduğu hem de suyun az kum adacıklarının çok olduğu dönemlerde yapıyoruz. Botların kapasitelerini farklı koşullarda görmüş oluyoruz. Yeni arkdaşlarımız da eğitimlerini tamamlamış oluyor. Sahada görevli 50 personel bu eğitimlere katılıyor." diye konuştu.

Tabak, nehir yatağındaki kum adacıklarının yer değiştirmesi ve ağaçların devrilmesi nedeniyle botla geçiş noktalarının değişim gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Belediyesi Meriç Nehri İtfaiye Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı

 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title