Üye Girişi
Haberler

Edirne Belediyesi ile Şehit Aileleri Derneği arasında protokol imzalandı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesi ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Edirne Belediyesi ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, dernek binasında düzenlenen törende, şehitleri rahmetle andığını, terörü lanetlediğini söyledi.

Şehit yakınlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Akın, "Sizlerle beraber olmak, sizlerin yanında olmak, sizlere destek olmak bizim görevimiz ama biz bunu bir görev olarak değil, canı gönülden, kalben yapıyoruz. O yüzden kendinizi daha çok evinizde hissedin istedik. Bu anlamda da başkanımla konuştuk ve birlikte bir iş birliği protokolü yapmaya karar verdik. Burası zaten sizin eviniz ama daha çok burayı hissedin, daha çok burada kendi evinizde olun. Biz de burayı bir evimiz olarak görüyoruz. Sizlerin yanında olmayı değerli görüyoruz. Bundan sonra yapılacak her iş ve işlemde buranın, her ihtiyacında bizler yanınızdayız. Her zaman birlikteyiz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman da destekleri için Akın'a ve belediye personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından derneğin bulunduğu belediyeye ait arazinin 15 yıllığına tahsisini de içeren iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, belediye başkan yardımcıları, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Belediyesi edirne

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda net konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı? Avukat Hülya Kuran programdan ayrıldı mı? Esra Erol, Avukat Hülya nerede? Beşiktaş derbi açıklaması ne? Beşiktaş resmi açıklaması! Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.