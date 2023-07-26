Edirne Belediyesi Asfaltlama ve Kaldırım Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne Belediyesi ekipleri, asfaltlama, parke taş ve kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplere teşekkür ederek çalışmaların önemini vurguladı. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ise Kumdere köyünü ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi ve yapılan asfaltlama çalışmasını inceledi.

Edirne Belediyesi ekipleri, asfaltlama, parke taş ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne'nin en sıcak günlerinden birini yaşadığını belirterek, çalışmalarına özveriyle devam eden ekiplere teşekkür etti.

Gürkan, "Hava sıcaklığının 41 dereceyi bulduğu bugün de ekiplerimiz sahada asfaltlama, parke taş ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Sevgili çalışma arkadaşlarım emeğiniz çok değerli, çok kıymetli. Tüm Edirne halkı adına teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Sevgili, Kumdere köyünü ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kumdere köyünü ziyaret etti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar ile birlikte köye gelen Sevgili, köy muhtarı Ahmet Gülen, azalar ve köylüler tarafından karşılandı.

Köylülerin sorunlarını dinleyen Sevgili, Gülen ile birlikte köyde yapılan asfaltlama çalışmasını inceledi, hayırlı olması temennisinde bulundu.