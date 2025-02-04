Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Edirne Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında toplandı. Depremde hayatını kaybedenler anıldı ve su krizine dair açıklamalar yapıldı. Akın, su üzerinden siyaset yapılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

6 Şubat'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olduğunu hatırlatan Akın, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle bir kez daha andıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketi yaşadığını vurgulayan Akın, "İnşallah ülkemiz bir daha böyle büyük bir felaket yaşamaz. Ama önlemlerimizi de almamamız gerekir. Biz belediye olarak Afet İşleri Müdürlüğümüzle birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Edirne birinci derece deprem bölgesi değil ama Saros bölgemiz var. O nedenle önlemlerimizi almaya devam edeceğiz "dedi.

"Su en temel bir ihtiyaç, bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum"

Bir gazetecinin "Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Kayalı Barajı'ndan Edirne'nin su almasına ilişkin yaptığı açıklamaya ne diyorsunuz? " sorusuna Akın, Sarıçam'ın kullandığı üslubun doğru olmadığını belirtti.

Edirne Belediyesinin mevzuata göre hareket ettiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyenin 2045 yılına kadar izni var. Bizde daha fazlasını kullanıyor değiliz. Ben her zaman çiftçinin de yanındayım. Böyle yanlış bilgilendirmelerle Edirne Belediyesi ile çiftçileri karşı karşıya getirmek doğru değil, su en temel ihtiyaç, bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum.

Farkındayız, kuraklık nedeniyle barajlardaki su sorununun gün geçtikçe kötüye gittiğini, alternatifler konusunda kurumlarla görüşüyoruz. Ama bu üslupla olmaz. Bunlar masa başında oturulur, sorunu nasıl çözebiliriz tartışılır. Siyaset yapılır ama bazı meseleler siyaset üstüdür, su meselesi de böyle bir konudur."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, Kayalı Barajı'nın Edirne Belediyesi tarafından ücretsiz kullanıldığını, belediyenin barajın bakımına ve işletme maliyetlerine katkı sağlamadığı gibi çiftçileri de mağdur ettiğini ileri sürmüştü.

Akın, bir başka gazetecinin "Çöpe atılan yavru köpeklere" ilişkin bir soruya ise konunun çok üzücü olduğunu adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
img

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
img

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.