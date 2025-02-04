Edirne Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

6 Şubat'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olduğunu hatırlatan Akın, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle bir kez daha andıklarını söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir deprem felaketi yaşadığını vurgulayan Akın, "İnşallah ülkemiz bir daha böyle büyük bir felaket yaşamaz. Ama önlemlerimizi de almamamız gerekir. Biz belediye olarak Afet İşleri Müdürlüğümüzle birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Edirne birinci derece deprem bölgesi değil ama Saros bölgemiz var. O nedenle önlemlerimizi almaya devam edeceğiz "dedi.

"Su en temel bir ihtiyaç, bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum"

Bir gazetecinin "Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın Kayalı Barajı'ndan Edirne'nin su almasına ilişkin yaptığı açıklamaya ne diyorsunuz? " sorusuna Akın, Sarıçam'ın kullandığı üslubun doğru olmadığını belirtti.

Edirne Belediyesinin mevzuata göre hareket ettiğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyenin 2045 yılına kadar izni var. Bizde daha fazlasını kullanıyor değiliz. Ben her zaman çiftçinin de yanındayım. Böyle yanlış bilgilendirmelerle Edirne Belediyesi ile çiftçileri karşı karşıya getirmek doğru değil, su en temel ihtiyaç, bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum.

Farkındayız, kuraklık nedeniyle barajlardaki su sorununun gün geçtikçe kötüye gittiğini, alternatifler konusunda kurumlarla görüşüyoruz. Ama bu üslupla olmaz. Bunlar masa başında oturulur, sorunu nasıl çözebiliriz tartışılır. Siyaset yapılır ama bazı meseleler siyaset üstüdür, su meselesi de böyle bir konudur."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Sarıçam, Kayalı Barajı'nın Edirne Belediyesi tarafından ücretsiz kullanıldığını, belediyenin barajın bakımına ve işletme maliyetlerine katkı sağlamadığı gibi çiftçileri de mağdur ettiğini ileri sürmüştü.

Akın, bir başka gazetecinin "Çöpe atılan yavru köpeklere" ilişkin bir soruya ise konunun çok üzücü olduğunu adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi.