Edirne Belediye Meclisi Su Krizi ve Yeni Kent Parkı Projelerini Görüştü

Edirne Belediye Meclisi Su Krizi ve Yeni Kent Parkı Projelerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında toplandı. Toplantıda su krizi ve peyzaj düzenlemeleri hakkında bilgiler verildi. Belediyenin su tasarrufu çalışmalarına vurgu yapıldı ve yeni bir 'kent parkı' oluşturulacağı açıklandı.

Edirne Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Akın, belediyenin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Refüj alanlarındaki peyzaj düzenlemelerinden bahseden Akın, bu alanlarda hem olumlu hem de zaman zaman olumsuz geri dönüşler aldıklarını söyledi. Tüm çalışmaların su tasarrufu gözetilerek yapıldığını vurgulayan Akın, bölgedeki su kıtlığına dikkat çekti.

Akın, Edirne'nin giderek artan bir su kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Bu her geçen gün artarak devam edecek. Kentimizin bu konuda zarar görmemesi için ilgili kurumlarla ortak projeler üretiyoruz. Su krizi gerçekten çok ciddi ve bu konuda herkesi tasarruflu olmaya davet ediyorum. Biz de belediye olarak su kullanımımızı minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Belediyeye ait arazide yeni bir "kent park" oluşturacaklarını belirten Akın, alanın peyzaj ve düzenlemesiyle ilgili ödüllü bir proje yarışması düzenleyeceklerini ifade etti.

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına da değinen Akın, "Tüm hemşerilerimizi çok dikkatli ve özenli olmaya davet ediyorum. Ciğerlerimiz yanıyor, birçok canlıyı ve bitkiyi yangınlarda kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesi 3 üniversite öğrencisi, geçen meclis toplantısında alınan bir arsanın imar planının "konut" alanından "özel yurt alanı"na çevrilmesine ilişkin karardan vazgeçilmesini talep ederek pankart açtı. Yetkililer tarafından uyarılan öğrenciler, daha sonra salondan ayrıldı.

Akın, görüştüğü gençlere tahsisin belediye tarafından yapılmadığını aktardığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler hızla ilerliyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz

Gazze'de ateşkes umudu! Trump net tarih verdi
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.