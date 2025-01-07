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Edirne Belediye Meclisi'nde Gökçe Konseri Tartışması

Edirne Belediye Meclisi'nde Gökçe Konseri Tartışması
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Edirne Belediye Meclisi toplantısında Gökçe konseri için ödenen ücretin yüksekliği görüşüldü. AK Parti'li Meclis Üyesi Esenkal, konserin maliyetinin 5 kat fazla olduğunu belirterek, belediyenin harcamalarını sorguladı. Belediye Başkanı Akın ise vatandaşların parasını korumak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Edirne Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ocak ayı toplantısında, 14'ü gündem dışı 39 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin aralık ayında önerge veren AK Parti Grubu, cevabı yeterli bulmadıkları gerekçesiyle bir önerge daha verdi.

Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Erkan Esenkal, soru önergesine verilen cevabın Edirne halkını tatmin etmediğini söyledi.

Ödenen ücretin yüksek olduğunu belirten Esenkal, kentteki bir ilçe belediyesinin ocak ayında yapmayı planladığı Gökçe konseri için 290 bin liralık teklif aldığını ifade etti.

Önergelerine cevap beklediklerini dile getiren Esenkal, şöyle dedi:

"290 bin liralık teklifi olan bir konserin 1 milyon 350 bin liraya neden yapıldığını merak ediyoruz. Yeni bir önerge verdik. Size ya bu konularda yeterli bilgi vermiyorlar ya da çalıştığınız memur arkadaşlarınız sizi yanlış yönlendiriyorlar. Burada 5 kat pahalıya nasıl bu konseri yapabiliyorsunuz? İkinci verdiğimiz önergede sizden net ve açık bir cevap istiyoruz. Bu Edirne'nin parasıdır. Fazla verilmesine sebep olan memur arkadaşların tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağız. Edirne halkının parasını hiç kimse 5 kat harcama hakkına sahip değildir. Konserlere karşı değiliz, konserlerin 5 kat fazlaya yapılmasına karşıyız. Keşke konser bu belediye gibi 290 bin liraya yapılsaydı, birilerinin cebine girmeseydi. 5 kat fazla konser yapılsaydı."

Belediye Başkanı Akın ise Edirneli vatandaşların tek bir lirasına halel gelmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

Birçok etkinliği ve çalışmayı belediye bünyesinde yaptıklarını belirten Akın, belediyede iç denetim mekanizmasını işletmeye çalıştığını dile getirdi.

Belediyede Teftiş Kurulu Müdürlüğü kurulduğunu söyleyen Akın, şunları kaydetti:

"Buradan Edirneli hemşerilerime sesleniyorum; sizin bir liranıza dahi halel getirmeyi zihninden geçiren herkese karşı da meclis üyelerimizle beraber dimdik mücadele ediyoruz. Ben burada mesai arkadaşlarıma da bir laf getirtmem. Ben Kent Lokantası açıp yemeği kendi mutfağımda üretiyorum, Halk Kafe'de 5 liraya çay veriyorum. İşgal altında olan yerleri tahliye ediyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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