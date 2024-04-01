Filiz Gencan Akın, AK Parti adayı Belgin İba'yı geçerek seçimi kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,49 )
Kaynak: AA / Güncel
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,49 )
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