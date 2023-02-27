Edirne Belediye Başkanı'ndan rüşvet alan personeli yakalatana teşekkür

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, İmar İşleri Müdürlüğü'nde rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklanan iki personel ile ilgili her yerde 'çürük elma' çıktığını belirterek, "Hem şikayeti yapan vatandaşımıza hem de jandarmaya çok teşekkür ediyorum.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, İmar İşleri Müdürlüğü'nde rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklanan iki personel ile ilgili her yerde 'çürük elma' çıktığını belirterek, "Hem şikayeti yapan vatandaşımıza hem de jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Keşke hiç olmasa ama her yerde bozuk elmalar çıkıyor. Moralimizi bozdu, üzdü, üzüldük bundan dolayı" dedi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 4 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri S.A., E.Ç., H.Ö. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. ve E.Ç., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanırken, H.Ö. ile S.S. ise yurt dışı çıkış yasağı konulup adli kontrolle serbest bırakıldı.