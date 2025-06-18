Edirne Belediye Başkanı Kırkpınar Yağlı Güreşleri için CHP Genel Başkanı'na Davet Gönderdi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşen ziyarette, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve 664. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü de yer aldı.

Akın, Özel'e, Kırkpınar'ın geleneksel davet simgesi olan kırmızı dipli mum ve davetiye verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Kırkpınar'ın Türk milletinin kültürel mirası olduğunu belirtti.

Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak böylesine önemli bir organizasyonu bir kez daha gerçekleştirecek olmaktan büyük onur duyduğunu aktaran Akın, şunları kaydetti:

"UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tescillenmiş bu büyük organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmak bizler için büyük bir sorumluluk, aynı zamanda tarifsiz bir onur. Ata sporumuzun özüne yaraşır bir biçimde, güreşin ruhunu yaşatacak, Edirne'nin misafirperverliğini tüm Türkiye'ye göstereceğiz.

Kırkpınar, yalnızca pehlivanların Er Meydanı'ndaki mücadelesi değil, aynı zamanda dayanışmanın, kardeşliğin ve ortak geçmişimize sahip çıkmanın adıdır. Bu yıl da yağlı güreşlerimizin simgesi kırmızı dipli mumumuzu Sayın Genel Başkanımıza takdim ettik. Sayın Özgür Özel'in de Kırkpınar'a katılımı, hem güreş camiamız hem de Edirne halkı için ayrı bir anlam taşıyacak."

Akın ve beraberindeki heyet Özel'in ardından davet için ziyaretlerine devam etti.

Ağaya kıyafet tepkisi

Öte yandan, Kırkpınar Ağası Özünlü'nün programlara ve davetlere "ağa kıyafeti" giymeden katılması güreş camiası ve kültürel anlamda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin tepkisini almaya devam ediyor.

Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi Derneği Başkanı Ender Bilar, yaptığı açıklamada tepkisini "Sayın Kırkpınar ağamızın ne zaman ağa kıyafetiyle ağalık görevini yapacağını merakla bekliyorum? Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali Davetiyesi bile ağa kıyafeti giyilmeden verilebiliyorsa 'Kültür mirası sermayenin kölesi olmuştur.' demektir. Bu yetkililer daha neyi temsil ettiklerinin bile farkında değiller. Edirne Belediye Başkanı ve milletvekilimiz Kırkpınar ananeleri ile ilgili biraz bilgi sahibi olsunlar. Bilgi her zaman güçtür." sözleriyle gösterdi.

Özünlü'ye daha önce Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Sempozyumu'na da takım elbiseyle katılmasına katılımcılar tepki göstermişti.

Özünlü, ağalık kıyafetinin modernleşmesi anlamında projeleri de olduğunu ifade ederek, şunları kaydetmişti:

"Ben, bu geleneğin devam etmesi için her gün ağalık kıyafeti giymem gerekiyorsa onu da giymeye razıyım. Onunla ilgili bir sıkıntı yok ama ondan çok daha önemli şeyler var. Bu geleneğin yaşatılması için öncelikle gençlere aktarılması, doğru anlatılması gerekiyor. Ben kendi adıma Kırkpınar'ın anlatılması ve tanıtımı için bu sene 40 proje yaptım. Bu projelerden bir tanesi de ağalık kıyafetinin de güncellenmesi, modaya uydurulması."

Nasıl ağa olunuyor, geleneksel ağa kıyafeti nasıl?

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken, Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve güreşe gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü şu anda Edirne Belediyesi'nce yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.