Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kurban Bayramı kutlama mesajı yayımladı - Haberler

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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kurban Bayramı kutlama mesajı yayımladı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kurban Bayramı kutlama mesajı yayımladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni etti.

Edirnelilerin ve İslam aleminin bayramını kutlayan Gürkan, bayramların paylaşmanın, sevgi ve saygının derinden yaşandığı özel günler olduğunu vurguladı.

Bayramların umutları canlandırıp, dargınlıkları unutturduğunu ve insanları birbirine yaklaştırdığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Ne mutlu ki bu yıl da Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramda da sevinçlerimizi, mutluluklarımızı sevdiklerimizle paylaşalım. Kızgınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakarak, kucaklaşalım. Yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirelim. Büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi sevindirelim. Bizi biz yapan bu bayramı da sevdiklerimizle doya doya yaşayalım. Huzur ve neşe içinde aileniz ve tüm sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz nice güzel bayramlar dilerim. Edirne halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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