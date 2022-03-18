Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi'ne katıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliğince düzenlenen zirveye davet edilen Gürkan, "Yeşil Şehir Finansmanı" konulu oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında, büyükşehir statüsünde olmayan kentlerin belediyelerinin finansal zorluklar yaşadığını belirten Gürkan, uluslararası finans kuruluşlarının odağında Türkiye'de sadece büyükşehirlerin olduğunu kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşlarının, bakış açılarını, vizyonlarını ve parametrelerini değiştirmesi gerektiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaklaşık 1400 belediye var ama bunların sadece 30 tanesi büyükşehir belediyesi. Bunun dışında 1370 belediye daha var. Oysa yasal mevzuatlar düzenlenebilse bu belediyeler de finans kuruluşlarının radarlarına girmeli. Böylelikle biz de finansın insan yaşamını daha konforlu hale getirmek için bir enstrüman olmasını kullanabiliriz. Diğer taraftan bizim ülkemizde finans iktidar olmayan, iktidara üye olmayan partiler üzerinde de bir baskı aracı olarak da kullanıyor. Biz uluslararası finans kuruluşları ile bu baskı aracının arkasından ya da yanından dolanma imkanını da yakalayabiliriz. Bu anlamda ben finans kuruluşlarının bakış açılarını genişletmelerini ve daha duyarlı olmalarını temenni ediyorum."