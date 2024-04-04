Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın mazbatasını aldı

Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın mazbatasını aldı.

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Muhammet Korkmaz, Akın'a mazbatasını takdim etti.

Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Akın, avukat olarak görev yaptığı adliyede belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek de Akın'a görevinde başarı diledi.

Daha sonra CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililere bir araya gelen Akın, Atatürk Anıtı'na da çelenk sundu.

Devir teslim gerçekleşti

Edirne Belediyesinde ise devir teslim töreni gerçekleşti.

Önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne tarihinde bir ilk yaşandığını dile getirdi. 1867'de kurulan Edirne Belediyesinin ilk kadın belediye başkanına koltuğu büyük bir mutluluk ve gururla devrettiğini ifade eden Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi.

Akın, Gürkan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Törene, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün ile CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman Akın'ın yakınları ve partililer katıldı.

Törenin ardından belediyenin bahçesinde vatandaşlara hitap eden Akın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve kentte yepyeni bir sayfa açacaklarını belirten Akın,"Ben buradan bütün hemşerilerime söz veriyorum. Nasıl ki mesleki hayatımda adil olduysam, dürüst olduysam bugün sizin gözlerinizin içerisine nasıl cesaretle bakabiliyorsam 5 yıllık görevim süresi boyunca herkese karşı adil olacağım, eşit olacağım ve en önemlisi size karşı hep dürüst olacağım." dedi.