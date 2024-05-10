Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'dan Anneler Günü Mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, hayattaki en değerli ve özel varlıkların anneler olduğunu belirtti.

Annelerin sevgi, fedakarlık ve sabırla evlatlarını büyütüp yetiştiren, hayatlarına yön veren hazineler olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü fedakarlığı göze alan ve onların mutluluğu için var gücüyle çalışan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onların sevgisi, hayatlarımızı anlamlandıran en güçlü bağlardan biridir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ve bilimin ışığında yetiştirdikleri nesiller ile aydınlık geleceğimizi şekillendiren tüm annelerimize minnettarız. Onların şefkati ve rehberliğiyle büyüyen nesiller, ülkemizin daha da aydınlık yarınlara ilerlemesine vesile olacaktır.

Sonsuz sevgisini ve sabrını büyük bir cömertlikle sunan, bizi bizden iyi tanıyan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan tüm annelerimize ve anne adaylarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere, ebediyete intikal etmiş annelerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerini sevgiyle kucaklıyorum."