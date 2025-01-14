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Edirne Basketbol Akademisi, Erasmus Projesi Kapsamında Slovakya'da Toplandı

Edirne Basketbol Akademisi, Erasmus Projesi Kapsamında Slovakya'da Toplandı
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Edirne M&M Basketbol Akademi, 'Gençlerin Sosyal Katılımı İçin Geleneksel Oyunlar ve Basketbol' projesi için Slovakya'da yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, 18 ay süren projede yer alan etkinlikler değerlendirildi ve gelecek için planlamalar yapıldı.

Edirne M&M Basketbol Akademi Basketbol Spor Kulübü, Avrupa Birliği Erasmus Artı Spor Programı'ndan hibe alan projeleri kapsamında Slovakya'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Gençlerin Sosyal Katılımı İçin Geleneksel Oyunlar ve Basketbol" isimli projenin yönetim toplantısı Bratislava kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıya kulüp yöneticisi Mehmet Üstev, proje uzmanı ve gönüllü Bülent Bacıoğlu, eski Edirne Basketbol Taraftarları Derneği Başkanı ve gönüllü Namık Kemal Döleneken katıldı.

Projenin koordinatör kurumu Yunan Evnikos Spor Kulübü ve OTI Slovakya'dan antrenör ve spor kulübü yöneticilerinin yer aldığı toplantıda, geçmiş etkinlikler değerlendirilerek gelecek etkinliklerle ilgili yönergeler oluşturuldu. 18 ay süren projede 3 ülkede var olan geleneksel oyunlardan basketbol antrenmanlarına uyarlanacak olanları seçildi.

Toplantıda, gelecek ay yapılacak ve 3 ülkede de uygulanacak olan eğitim kampları hakkında detaylar da kararlaştırıldı. Bu kamplara katılacak 150'şer çocuğun, geleneksel oyunlar aracılığı ile basketbol oynamaları ve bu sporu daha çok sevmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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