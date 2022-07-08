'Edirne atıracısı'nın torun acısı

EDİRNE'de tarihi Selimiye Camisi'nin önünde, yerel ağızla, 'H' harfini kullanmadan, 'Bir kare Edirne atırası ister misiniz?' diye seslenerek, yıllardır fotoğrafçılık yapan Şemsi Türk'ün (72) torunu Ersin Kalaycı (28), Tunca Nehri'nde ölü bulundu. Torunun ölümünün araştırılmasını isteyen Türk, "Sırt çantası vardı. Onları hiç bilmiyoruz, görmedik. Tişört ile çanta yok. Kimliği de her şeyi de içindeydi. Onların araştırılıp, bulunması lazım" dedi.

Kentin dünyaca ünlü simgesi tarihi Selimiye Camisi önünde, 'Foto Şemsi' olarak tanınan ve Trakya şivesiyle 'H' harfini kullanmayarak, 'Bir kare Edirne atırası ister misiniz?' diye seslenerek, 25 yıldır fotoğrafçılık yapan Şemsi Türk'ün (72) torunu Ersin Kalaycı'dan, 3 Temmuz günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesini kayıp başvurusu yaptığı Kalaycı'nın cansız bedeni 5 Temmuz'da Tunca Nehri'nde bulundu.

Şemsi Türk, torunun ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılmasını istediğini belirterek, "Nehre serinlemek için mi girdi? Üzerinde siyah tişört vardı. Bu tişört kolay çıkmaz. Kendi çıkarıp girdi demek ki. Bir de sırt çantası vardı. Onları hiç bilmiyoruz, görmedik. Tişört ile çanta yok. Kimliği de her şeyi de içindeydi. Onların araştırılıp bulunması lazım. Hiç olmazsa bir tişörtü, çantası bulunur. Çantayı yüzde 100 tanırım. Araştırması olması lazım. Çıplak olarak bulundu ama acaba kendi mi soyundu, soyunup da atıldı mı? İntihar etmez diyoruz. Çünkü çok akıllı biri. Nasıl oldu hiçbir bilmiyoruz. Araştırılırsa çıkar. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Kendi intihar edecek bir insan değil. Yüzme biliyor zaten" diye konuştu.