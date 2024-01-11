Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Tohumcu, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencer'in "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Tohumcu, "Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Abed Zagout'un çektiği "Çaresizlik" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğrafını oylayan Tohumcu, "Çevre ve yaşam" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafını seçti.

Tohumcu, "Spor" seçkisinde ise tercihini Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafından yana kullandı.