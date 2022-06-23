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Edirne Adliyesi "Erişilebilirlik Belgesi" aldı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne Adliyesi 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı

Edirne Adalet Sarayı "Erişilebilirlik Belgesi" aldı.

Edirne Adalet Sarayı "Erişilebilirlik Belgesi" aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama katılabilmeleri, kamu ve özel alanlarda daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri ve daha iyi hizmet alabilmelerine yönelik, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında "Edirne İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu" tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucu Edirne Adliyesinin erişilebilir olduğu belirlendi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve beraberindeki komisyon üyeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

Özbaş, ziyarette "Edirne'de ilk kez bir kamu kurumu Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı, kendilerini tebrik ediyorum" diyerek Erişilebilirlik Belgesi'ni Çakmak'a taktim etti.

Başsavcı Çakmak da Erişilebilirlik Belgesi almaya uygun bulunan ilk ve tek kamu kurumu olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özbaş ve komisyon üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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