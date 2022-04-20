Edirne 3 motokros şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Edirne'de "Tarihin Başkentinde Sınırları Zorluyoruz" sloganıyla 3 motokros şampiyonası aynı anda düzenlenecek.

Musabeyli köyündeki Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi Motokros Pisti'nde, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Osmanlı'nın başkenti olan Edirne'nin turizmin ve sporun da başkenti olacağını söyledi.

Kırkpınar Er Meydanı'nın yenileneceğini belirten Canalp, "Proje uygulamaya geçtiği zaman Kırkpınar sadece bir hafta değil 52 hafta sürekli enerjisiyle, müzesiyle, oradaki pehlivan heykelleriyle Edirne'nin turizmine hizmet etmiş olacak. Bu alan sporla turizmin iç içe geçtiği bir alan haline gelmiş olacak." dedi.

İl ve ilçelerdeki tesislerle yüzme sporunun da başkentinin Edirne olacağını dile getiren Canalp, Meriç Nehri'nde yapımı devam eden "3 Nehir 1 Şehir Projesi"yle kentin uluslararası su sporları merkezi olacağının altını çizdi.

"Motokros sporla turizmin iç içe geçtiği aktivite alanı"

Edirne'de yarım kalan havaalanı inşaatının tamamlayarak projeyi sportif havaalanı olarak düzenlemeyi planladıklarını belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Spor aynı zamanda turizmdir, ilimizi canlı ve diri tutacak aktivitelerdir bunlar. Motokros sporla turizmin iç içe geçtiği aktivite alanıdır. Dünyada 2 milyar insanın takip ettiği bir spor dalıdır. Pistin yapımını kurumlarımızın desteğiyle, projeyi ise Türkiye Motokros Federasyonu desteğiyle yaptık. Burasının sadece yarışlar zamanında değil sürekli aktif olan bir merkez olmasını hedefliyoruz. Karavan ve çadır kamping alanları yapacağız. Bu spora gönül veren insanlar kendi karavanları ve çadırlarıyla Edirne'ye geldikleri zaman burada konaklama imkanı bulacaklar."

Canalp, hızlı tren inşaatından çıkan 5 bin kamyon malzemeyi bu alana taşıyarak pistin yapımını bedavaya getirdiklerini dile getirdi.

Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu şampiyonanın açılışına katılacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da kültür, sanat ve sporla şehirlerin geleceğe taşındığını belirtti.

Edirne'nin motokrosun da başkenti olacağı iddiasında bulunan Gürkan, "En büyük pist Afyon'da ancak Edirne birçok konuda olduğu gibi liderliğini sürdürecek ve Türkiye'nin en büyük pisti burası olacak." dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise organizasyonun aynı zamanda uluslararası reklam niteliği taşıdığını dile getirdi.

Yurt dışında herhangi bir arama motoruna "Edirne" olarak arama verildiğinde "Edirne Dünya Motokros Şampiyonası" olarak sonuç vereceğini dile getiren Uçar, "Bu kentin onlarca argümanı var ancak bir buraya bu alanda sportif bir pencere daha açmış olacağız. Z kuşağının hayran olduğu sporla insanların karşısına çıkıyor olacağız." dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan ise, geçen yıldan yapılan çalışmalar kapsamında parkurun zenginleştirildiğini, sosyal donatılar ve altyapısının tamamlandığını kaydetti.

Baysan, organizasyonun açılışına Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun katılabileceğini de kaydetti.

Şampiyonalar

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'na Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, İsrail, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Moldova, Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan 8-14 yaş arası yarışçılar katılacak.

Türkiye dahil tüm Balkan ülkelerinin yer aldığı ve her yıl 10 ayak üzerinden yapılan Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası'na Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan sporcular katılacak.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda da Türkiye'den yarışçılar yer alacak.

Aralık ayında Musabeyli pistinde düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışları pist alanındaki yoğun sis nedeniyle iptal oldu.