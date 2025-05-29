Edirne, 18. Avusturya Kültür Fuarı'nda Tanıtım Standı Açtı

Edirne, 18. Avusturya Kültür Fuarı'nda Tanıtım Standı Açtı
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Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Avusturya'nın Dornbirn kentinde düzenlenen 18. Avusturya Kültür Fuarı'nda tanıtım standı açarak, kentin tarihini, kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıttı. İl Müdürü Kemal Soytürk, fuarın Edirne turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 18. Avusturya Kültür Fuarı'nda tanıtım standı açtı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve müdürlük personellerince Avusturya'nın batısındaki Vorarlberg eyaletinin Dornbirn kentinde düzenlenen fuar kapsamında Edirne standı kuruldu.

Kentin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği Edirne standını gezenlere kentle ilgili bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

Soytürk, tarih, kültür ve turizm kenti Edirne'yi tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Fuarın kent turizmine katkı sağlayacağını aktaran Soytürk, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve değerli misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Dornbirn Kültür, Kitap ve Türk Girişimciler Fuarı, Avrupa'nın en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fuar bu yıl yine Dornbirn Messehalle'de gerçekleşiyor. Her şey daha güçlü bir Edirne turizmi için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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