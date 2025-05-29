Edirne, 18. Avusturya Kültür Fuarı'nda Tanıtım Standı Açtı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 18. Avusturya Kültür Fuarı'nda tanıtım standı açtı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve müdürlük personellerince Avusturya'nın batısındaki Vorarlberg eyaletinin Dornbirn kentinde düzenlenen fuar kapsamında Edirne standı kuruldu.

Kentin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği Edirne standını gezenlere kentle ilgili bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

Soytürk, tarih, kültür ve turizm kenti Edirne'yi tanıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Fuarın kent turizmine katkı sağlayacağını aktaran Soytürk, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve değerli misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Dornbirn Kültür, Kitap ve Türk Girişimciler Fuarı, Avrupa'nın en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fuar bu yıl yine Dornbirn Messehalle'de gerçekleşiyor. Her şey daha güçlü bir Edirne turizmi için." ifadelerini kullandı.