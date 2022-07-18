Edinburgh Festival Karnavalı'ndan Renkli Görüntüler
Xinhua - Güncel
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EDİNBURGH, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'de Edinburgh kentinde düzenlenen Edinburgh Festival Karnavalı'nda aslan dansını izleyen insanlar, 17 Temmuz 2022.
EDİNBURGH, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'de Edinburgh kentinde düzenlenen Edinburgh Festival Karnavalı'nda aslan dansını izleyen insanlar, 17 Temmuz 2022. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un en işlek caddesini müzik ve renklerle dolduran, 300'den fazlası Çin'den olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen 800'den fazla sanatçı, Pazar günü öğleden sonra Edinburgh Festivali Karnavalı çerçevesinde düzenlenen törene katıldı. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Xinhua / Güncel