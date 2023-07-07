Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, " Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, Fenerbahçe'deyim. Oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluklar ve başarılar yaşayabilmek için taraftarlara, burada çalışan insanlara ve takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var" dedi.< Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Dzeko, " Fenerbahçe'de, bu harika camiada olmaktan dolayı kendimi hem heyecanlı hem de mutlu hissediyorum. Umuyorum hep birlikte harika işler başaracağız" dedi.Fenerbahçe'yi bildiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Daha çok küçükken ve gençken burada çok büyük Bosnalı oyuncular oynamıştı. Fenerbahçe'de Elvir Bolic ve Elvir Baljic oynamıştı. O dönem de Baljic, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Bosna için çok büyük transferlerden bir tanesi idi. Zaten Fenerbahçe ile ilgili birçok şey biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, en büyük kulübü… Ben de bundan dolayı Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçe çok fazla tarihi başarılara sahip bir kulüp. Umarım birlikte çok fazla kupalar kazanırız. Bu büyük ve harika camianın hedefi zaten her zaman şampiyonluklar ve kupalardır" şeklinde konuştu.<Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, Fenerbahçe'deyim. Oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Bu noktada sezon içerisinde herkese ihtiyaç var. Şampiyonluklar ve başarılar yaşayabilmek için taraftarlara, burada çalışan insanlara ve takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Ancak böyle birlikte hareket edebilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi.<Türkiye'deki ve İstanbul'daki atmosferleri biliyorum. Statlar çok hoş. Dolu tribünler önünde oyununuzu oynuyorsunuz. O atmosferi yaşamak ve görmek adına heyecanlıyım. Daha önce burada oynayan Bosnalı oyuncularla konuştuğumda, onlar da bana atmosferin harika olduğunu iletmişlerdi. Zaman geçtikçe Türkiye ligi çok daha iyi noktaya geldiğini düşünüyorum. Statlar daha dolu. Lig de süre içerisinde gelişim kazanıyor. Ben de sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyorum" diye konuştu.<

Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023