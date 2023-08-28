Edenred Ticket Restaurant, 2023 En İyi İşverenler Listesinde Birinci Sırada

Edenred Ticket Restaurant iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekli Great Place to Work tarafından açıklanan, "2023 En İyi İşverenler Finansal Hizmetler & Sigortacılık Sektör Listesi"nde "100-249 çalışan sayısına sahip şirketler" kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmet ve ödeme çözümleri alanının dünyada ve Türkiye'de lider dijital platformu, Edenred Ticket Restaurant şirket kültürü ve çalışanlara yönelik uygulamalarıyla ilham verici bir başarıya daha imza attı.

Edenred Ticket Restaurant, 31 yıldır gerek çalışanlara gerek işverenlere gerekse de ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor. Edenred Ticket Restaurant, çalışanlarının şirkete verdiği önem ve değerle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Geçen mart ayında Great Place To Work sertifikasını alan Edenred Ticket Restaurant şimdi de enstitünün "100-249 çalışan sayısına sahip şirketler" kategorisinde açıkladığı "2023 En İyi İşverenler Finansal Hizmetler & Sigortacılık Sektör Listesi"ne birinci sıradan girdi.

Şirket, çalışanlarının katıldığı değerlendirmelerde ortalamanın üzerinde skorlar elde ederek en iyi işveren sertifikasını almaya hak kazandı. Edenred Ticket Restaurant, Great Place to Work araştırması kapsamında çalışanlar tarafından "çalışmak için harika bir iş yeri" skorunda yüzde 91'lik başarı yakaladı.

Küresel çapta sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri konusunda danışmanlık hizmeti veren bağımsız kuruluş Great Place to Work Enstitüsü, aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri ödüllendiriyor.

Odağına insanı alan yaklaşımından ödün vermeyen Edenred Ticket Restaurant, çalışanlarının enerji ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun bir iş ortamı yaratarak, kurumuna bağlı çalışanlara sahip olma prensibini benimsiyor.

Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, girişimci, yenilikçi, iş birliğine açık, çalışılmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmak Edenred Ticket Restaurant İnsan Kaynakları Politikasının temel odağını oluşturuyor.

"Mutlu iş ortamı prensibi ile hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred İnsan Kaynakları Direktörü İpek Baylav, Ticket Restaurant Edenred'in organizasyonel yapılanması için elde edilen başarının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Edenred Ticket Restaurant olarak, çalışmalarımızın odak noktasına insanı koyuyor, fırsat eşitliğini kurum kültürümüzün en temel değerlerinden biri olarak görüyoruz. Müşteri memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle hareket ederek, Edenred'de çalışmaktan mutluluk duyduğumuzu her ortamda söyleyebileceğimiz bir iş ortamı yarattık. Her çalışanın yenilikçi bir ortamda kendini geliştirebileceği, harekete geçmek için gerekli desteği bulacağı ve profesyonel gelişim fırsatlarından yararlanacağı ekositemimiz sayesinde genç yeteneklerin çalışmak isteyeceği bir şirket konumuna ulaştık.

Bunu yaparken de sürdürülebilir başarıyı hedefleyen, üretken, insana değer veren, iş-özel yaşam dengesini sağlayan ve çalışan motivasyonunu artıran pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Birlikte büyük sorumluluklar alarak geçmişte olduğu gibi geleceğe yönelik sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Edenred olarak çalışan memnuniyetini artırmak için attığımız yeni adımlara bir yenisini daha ekledik. Great Place to Work tarafından finansal hizmetler ve sigortacılık sektörü alanında 'en iyi işveren' olarak seçilmekten dolayı mutluluk duyuyoruz."