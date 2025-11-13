Haberler

Edebiyatın Gücü ile Türk Dilinin Korunması Vurgulandı

Edebiyatın Gücü ile Türk Dilinin Korunması Vurgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Edebiyat Akademisi' programında, edebiyatın milletlerin hafızası ve kimliği üzerindeki etkilerini anlattı. Bıyıklı, Türk dilinin korunmasının bir varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı ve yazar Mahmut Bıyıklı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Edebiyat Akademisi" programında gençlerle bir araya geldi.

Birlik Vakfının Sultanahmet'teki genel merkezinde gerçekleştirilen programda Bıyıklı, bir milleti millet yapan en önemli değerlerden birinin edebiyat olduğunu söyledi.

Bıyıklı, edebiyatın bir milletin hafızası olduğunu belirterek, "Kelimelerle kurduğumuz dünya, aslında gönlümüzde ve zihnimizde taşıdığımız büyük medeniyet tasavvurunun en berrak yansımalarından biridir. Milletler sadece savunma sanayisine yaptıkları yatırımlarla ayakta durmaz. Diliyle, kelimeleriyle, şiiriyle, hikayesiyle kültürüyle ayakta durur. Biz sözün gücüne inanan bir milletiz. Yahya Kemal'in dediği gibi, 'İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.' işte o hayali diri tutan da edebiyattır." dedi.

"Türk dili bizim manevi yurdumuzdur"

Edebiyatın milletlerin iç dirilişini beslediğine dikkati çeken Bıyıklı, " Edebiyat, insana sadece güzel cümleler kurdurmaz. Ona yeniden doğrulma gücü verir. Her kelimenin ardında bir hakikat arayışı, her mısrada bir diriliş çağrısı vardır. Bir millet kelimelerini kaybettiğinde aslında ruhunu kaybeder, kelimeleri dirildiğinde ise ruhu da dirilir." diye konuştu.

Bıyıklı, Mehmet Doğan ve Yavuz Bülent Bakiler gibi isimlerin verdiği kültürel mücadeleyi anlatarak, Türk dilinin korunması ve müdafaasının tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Dil ve edebiyat ilişkisine dair ise Mahmut Bıyıklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk dili bizim manevi yurdumuzdur. Topraklar işgal edilse bile dil korunursa o millet yine ayağa kalkar. Bu yüzden dili korumak sadece bir kültür görevi değil, bir var oluş mücadelesidir. Edebiyat da bu mücadelenin en güçlü cephesidir. Dilin sınırlarını genişleten, kelimelere yeniden ruh üfleyen, unuttuğumuz kavramları gündeme taşıyan hep edebiyattır. Ne yazık ki dilin bozulması önce düşüncenin zayıflamasına, ardından kimliğin kaybına yol açar. Bu sebeple Türkçeyi korumak hem mazimize hem istikbalimize sahip çıkmaktır. Bir millet, dili kadar yaşar, dili kadar özgür, dili kadar güçlüdür."

Yoğun ilgi gören program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak

Tarih ve saat verildi! 6 kente birden lapa lapa kar yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.