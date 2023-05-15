Edebiyatçı Abdülhak Şinasi Hisar vefatının 60. yılında anılacak

Edebiyatın her alanında eserler veren usta yazar Abdülhak Şinasi Hisar, vefatının 60. yılında Zeytinburnu'nda bir panelle anılacak.

Edebiyatın her alanında eserler veren usta yazar Abdülhak Şinasi Hisar, vefatının 60. yılında Zeytinburnu'nda bir panelle anılacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, panel, 18 Mayıs saat 19.30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Panelde, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kişiliği, eserleri, Türk edebiyatındaki yeri farklı boyutları ile ele alınacak.

Necmettin Turinay'ın yönetimini üstlendiği panelde, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Saadet Özen, Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Prof. Dr. Mehmet Güneş konuşmacı olacak.