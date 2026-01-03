Haberler

Emekliye ayrılan öğretmeni, 'Hatıran Yeter' şarkısıyla uğurladılar

Osmaniye'de 40 yıl boyunca öğretmenlik yapan Nihat Emelce, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veda töreniyle emekliye ayrıldı. Duygusal anların yaşandığı törende öğrencileri, öğretmenlerine sevgi gösterilerinde bulundu.

OSMANİYE'de 40 yıldır görev yapan Edebiyat öğretmeni Nihat Emelce (65), Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nden emekliye ayrıldı. Emelce için düzenlenen törende, hoparlörlerden Erkin Koray'ın 'Öyle bir geçer zaman ki' ile Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkıları çalındı. Duygusal anların yaşandığı vedaya dair görüntüler, sanal medyada da ilgi gördü.

Adnan Oğuz Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Nihat Emelce, okuldaki 9/E sınıfında verdiği son dersinin ardından düzenlenen veda programıyla emekliye ayrıldı. Sınıfından öğrencilerinin alkışlarıyla çıkan Nihat Emelce, okul koridorları ve merdivenlerde kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin arasından geçerken, hoparlörlerden Erkin Koray'ın seslendirdiği 'Öyle bir geçer zaman ki' ile Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' adlı eserleri çalındı. Öğrenciler, öğretmenlerini "Sizi çok seviyoruz hocam" sözleriyle uğurlarken, Nihat Emelce de öğrencilerine tek tek sarılarak vedalaştı.

'SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM'

Nihat Emelce, yaptığı konuşmasında da "Farklı bir duygu yoğunluğu içerisindeyim. Kelimeler beynimde uçuşuyor ama onları söze dökemiyorum. İçimde bir burukluk var. Bu mesleği bir ömre sığdıramadım ama ömrümü bu mesleğin içerisine sığdırdım. Son görev yerim olan Adnan Oğuz Anadolu Lisesi, aynı zamanda en uzun görev yaptığım okul oldu. İyi ki bu okulda görev yapmışım, iyi ki arkadaşlarımı tanımışım, iyi ki sizlerin öğretmeni olmuşum. Sizleri çok seviyorum" dedi.

'NİHAT HOCAMIZ BUGÜN SON DERSİNE GİRDİ'

Duygusal konuşmaların ardından Nihat Emelce, öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla okuldan uğurlandı. Okul idarecilerinin paylaştığı veda görüntüleri, sanal medyada da ilgi gördü. Paylaşımda, "Her başlangıcın bir sonu; öğretmenlik hayatında ilk ders olduğu gibi son ders de vardır. Uzun yıllar boyunca memleketine hizmet eden, onlarca öğrenci yetiştiren Nihat Emelce Hocamız bugün son dersine girdi. Kıymetli hocamız emekli oldu. Rabb'im emeklilik hayatını hayırlı ve bereketli kılsın" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
