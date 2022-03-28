EDA'YI BOĞUP, ODAYA KİLİTLEYEN SEVGİLİSİ, 'BAYILDIĞINI DÜŞÜNDÜM' DEMİŞ

ORDU'da, doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada yaka kartı ipiyle boğarak öldürdüğü sevgilisi Eda Evli'yi (22) yatak odasına kilitleyen, Sinan Şimşek'in (36), cinayetle ilgili tutuklandığı soruşturmada detaylı ifadesine DHA ulaştı. Şimşek'in ifadesinde, Alkollü olduğumdan o ip, elime nereden geçtiyse boynuna sardım. İpin ucundan yukarı doğru çektim. Bir süre sonra sesi kesildi. Bazen bayıldığı oluyordu. Bayıldığını düşündüm? dediği öğrenildi.

Olay, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Şimşek, kendi doğum gününü kutlamak için sevgilisi Eda Evli ile bir araya geldiği, Gülyalı ilçesindeki mekanda, gece geç saatlere kadar alkol aldı. Daha sonra eve gelip, alkol almayı sürdüren ikili, aldatma ve kıskançlık meselesinden tartıştı. Tartışmanın bir süre yatışması üzerine çantası ve cep telefonunu araçta unutan Eda Evli, fırsat bulup gizlice almayı başardığı sevgilisinin cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.

KADES İLE İHBAR ETTİ

Evde yeniden başlayan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Eda Evli, KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına rağmen açılmayan, koçbaşıyla kırmaya çalıştıkları kapıyı açamayan ekipler, balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Ekiplerin odada hareketsiz bulduğu ve iple boğulmaya çalışıldığı anlaşılan Evli, hastanede hayatını kaybetti. Kaçmak isterken yakalanan Sinan Şimşek ise tutuklandı.

ODAYA KİLİTLEMİŞ

Ekiplerin, koçbaşıyla açmaya çalıştıkları çelik kapının açılmamasıyla balkondan eve tırmandığı sırada, evin kapısını açarak üst katlara kaçmaya çalışan Sinan Şimşek'i yakaladığı öğrenildi. Merdivende yakalanan Şimşek'in evinde bir odanın da kapalı olduğu tespit edildi. Kapının anahtarını isteyen polislere Şimşek'in, O oda boş, kimse yok diye cevap verdiği belirtildi. Şimşek'in direnmesine rağmen kapıyı açan polisin, Eda Evli'yi yerde hareketsiz yatarken bulduğu öğrenildi. Bulunduğunda, nabzının yavaş attığı anlaşılan ve boğazında darp izlerine rastlanılan Evli'nin, sevgilisi tarafından yaka kartı ipiyle boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Öte yandan ikili arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının, Evli'nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi.

'EDA İÇİN EŞİMDEN BOŞANDIM'

İfadesinde olay gününü anlatan Şimşek'in, 'Eda için eşimden boşandım. Boşandıktan sonra da beni bıraktı. Başkalarıyla gezip tozmaya başladı. Uyarmama rağmen yapmaya devam etti. Beni çok tahrik etti. Olaydan 1 gün önce Eda'nın anne ve babasının yanına gittim. Yemek yiyip çay içtik. Olay akşamı doğum günümdü. Sahile gittik, alkol içtik. Eda, gazinoya gitmek istedi. Saat gece 23.00 sıralarında kendi aracımla gazinoya gittik. Eda bana tahrik edici sözler söyledi. Daha sonra eve gittik. Eve gelince de alkol almaya devam ettik. Eda konuşmalar esnasında hakaretlerine devam etti. Bana vurdu ve bağırmaya başladı. Ben de Eda'ya 2 defa vurdum. Amacım kendisini susturmaktı. Bana iğrenç kelimeler kullandı. Sabaha kadar tartıştık. Çok alkollüydüm. Yumrukla vurduğumu gözünün şiş olduğunu gördüm' dediği belirtildi.

'İPİN UCUNDAN YUKARI DOĞRU ÇEKTİM'

Kapıya gelen polislere kapıyı açmaya giderken Eda Evli'nin hakaretlerinin ardından nereden eline geçtiğini bilmediği iple Eda'yı boğmaya çalıştığını anlatan Şimşek'in, 'Eda sabah pencereyi açarak dışarı çıkıp bağırmaya başlayınca pencereden alıp içeriye çektim. Bu sırada Eda yere düşerek kafasını çarptı. Sonra bana 'Sinan kapı çalınıyor' dedi. Kapının gözünden baktığımda polis görünüyordu. Bana, 'Seni içeri attıracağım' dedi. Ben de 'Ben cezaevine gideceğim, sen de başkalarıyla birlikte mi olacaksın' dedim. Eda bana 'Evet' deyince kendisini yatak odasına götürdüm. Bana, 'Senin hayatını mahvedeceğim' dedi. 1-2 defa vurdum. Yatağın yanındaki boşluğa düştü. Bağırmaya devam ediyordu. Ben polislere kapıyı açmaya gidecektim. Alkollü olduğumdan o ip elime nereden geçtiyse boynuna sardım. İpin ucundan yukarı doğru çektim. Eda'ya susmasını söyledim. Amacım boğmak değildi. Bir süre sonra sesi kesildi. Bazen bayıldığı oluyordu. Bayıldığını düşündüm. Polisler kapıya vurmaya devam ediyordu. Sigara içtim, su içtim, lavaboda elimi yıkadım. Sonra polisler geldi. Eda'nın öldüğünü sağlıkçılardan öğrendim. Kesinlikle öldürme amacım yoktu? dediği öğrenildi.