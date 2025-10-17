Eczane Çalışanına Sopa ile Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde babasıyla tartışan eczane çalışanını sopayla darbeden şüpheli tutuklandı.

Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki eczanede çalışan Arif Fidan'ı 15 Ekim'de darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İ.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Deliktaş da Arif Fidan'ı çalıştığı eczanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Deliktaş, "Bizler aynı zincirin halkalarıyız. Hastanın ilaca ulaşması, tedavinin tamamlanması hepimizin ortak görevidir. Sağlık çalışanına yapılan her saldırı, aslında topluma yapılan bir saldırıdır. Çünkü biz hepimiz toplumun sağlığı için varız." diye konuştu.

Arif Fidan da ziyareti için Deliktaş'a teşekkür ederek, bu üzücü olayın bir daha yaşanmamasını diledi.

Olay

İ.T, 15 Ekim'de babasıyla tartışan eczane çalışanı Arif Fidan'ı sopayla darbetmişti. Kendisini tabureyle korumaya çalışan ve başından yaralanan Fidan, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. İ.T, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.