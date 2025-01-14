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Eczacıların Sorunlarına Dikkat: 'Sağlık Kapımız Açık Kalsın'

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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczacıların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 'Sağlık kapımız açık kalsın' başlığıyla eczanelere afişler asıldığını duyurdu. Üney, eczanelerin kapanmaması için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczacıların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için "Sağlık kapımız açık kalsın" başlığıyla eczanelere  asılan afişlerin yer aldığı bir video paylaştı. Üney, "Sağlık sisteminin ayakta kalması eczacılarla mümkün diyoruz. İlaca güvenli erişimin tek yolu olan eczanelerimiz kapanmasın, eczanelerimiz açık kalsın istiyoruz" dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczacıların yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için "Sağlık kapımız açık kalsın" başlığıyla eczanelere  asılan afişlerin yer aldığı bir video paylaştı. Üney, şunları söyledi:

"Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanları olan biz eczacılar, tek bir hastamız bile ilaçsız kalmasın diye ülkemizin dört bir yanında, her türlü zorluğa rağmen ilaç eczacılık hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu hizmeti sunmaya da devam etmek istiyoruz.

Ancak yaşadığımız ekonomik zorluklara karşı kalıcı ve gerçekçi çözümler üretilmediği takdirde hizmetlerimizi sürdürebilmemiz maalesef mümkün değil. Bu nedenle,  sorunlarımıza çözüm üretilmesi amacı ile ülkemizdeki tüm Bölge Eczacı Odalarımızla birlikte gereken her türlü gayreti gösteriyoruz.

Eczacı odası başkanlarımız ve yöneticilerimiz bölgelerinde siyasilerle, bölge milletvekilleriyle ve bürokratlarla görüşüyorlar. Biz de Türk Eczacıları Birliği olarak bu görüşmeleri aralıksız olarak Ankara'da sürdürüyoruz.

Bu anlamda sorunlarımıza dikkat çekmek için tüm Türkiye'de eczanelerimizi bilgilendirme afişleri ile donatıyoruz. Yazılı ve görsel basın ve sosyal medya aracılığı ile de sıkıntılarımıza dikkat çekmek istiyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması eczacılarla mümkün diyoruz. İlaca güvenli erişimin tek yolu olan eczanelerimiz kapanmasın, eczanelerimiz açık kalsın istiyoruz."

Eczacıların Sorunlarına Dikkat: 'Sağlık Kapımız Açık Kalsın'
Kaynak: ANKA / Güncel
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