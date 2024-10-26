Eczacıların İlaç Fiyatları ve Yokluklar Konusundaki Endişeleri

(ANKARA) - Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç fiyatlarına yapılan son zamlara ilişkin, "İlaç eczacılık alanı, mevcut sistem içinde tıpkı kalbe giden ana damarların tıkanması gibi bir damar tıkanıklığı yaşıyor. Son yapılan ilaç zammı ile ilaç firmalarına ve ecza depolarına birer stent takıldı. Ancak bütünsel bir yaklaşım olmadığı için buradaki basınç tamamıyla eczacıların ve hastalarımızın omuzlarına yüklendi" açıklamasını yaptı.

Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Üney, ilaç fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin açıklama yaptı. Sağlık sisteminde önemli bir yer tutan eczacıların bir süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını belirten Üney, şunları söyledi:

"İlaç eczacılık alanı, mevcut sistem içinde tıpkı kalbe giden ana damarların tıkanması gibi bir damar tıkanıklığı yaşıyor. Son yapılan ilaç zammı ile ilaç firmalarına ve ecza depolarına birer stent takıldı. Ancak bütünsel bir yaklaşım olmadığı için buradaki basınç tamamıyla eczacıların ve hastalarımızın omuzlarına yüklendi. Sahada ilaç yoklukları ile mücadele eden eczacılarımız ve sağlık hizmeti sunduğumuz hastalarımızı taşıyan damarlar halen tıkalı. Eczacılarımızın yaşadığı sorunları ve bunlara ilişkin haklı taleplerimizi defalarca yetkililere aktarmış olmamıza rağmen son yapılan düzenlemede eczacılar görmezden gelindi ve maalesef yok sayıldılar. Bu durum mesleğimizin geleceği açısından kaldırabileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çünkü artık bu ilaç fiyat kararnamesinin külfetini biz çekmeyeceğiz.

İlaç yokluklarını artık gündemden çıkaracak ve eczanelerimizin yaşamasını sağlayacak düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi adına artık son dönemeçteyiz. Bu gündemle, 31 Ekim Perşembe günü Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu toplantısında eczacı odalarımızın Başkanları ile Ankara'da bir araya geleceğiz.

Geldiğimiz noktada ne bu bizim kaderimiz diyeceğiz ne de bu gidişata boyun eğeceğiz. İlaç yokluklarına engel olmak, hastalarımızın ilaçlarına erişimini sağlamak, hastalarımıza karşı mesleki sorumluluğumuzdur. Bunun yanında eczanelerimizin ayakta kalabilmesi için gereken her türlü tedbiri almak da Türk Eczacıları Birliği olarak bizim görevimizdir."