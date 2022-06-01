Eczacılardan "Reçete" Başlıklı Afiş Eylemi - Haberler

İstanbul'da eczacılar, sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için hazırladıkları "Reçete" başlıklı afişleri eczanelerin camlarına astı.

İstanbul Eczacı Odası'nın hazırladığı "Reçete" başlıklı "Hasta adı: Halk sağlığı", "Tanı: Sağlıklı yaşam hakkının felci" yazılı afişler, eczanelerin camlarına asıldı. Eczacıların kendileri için yazdığı "Reçete"de, halkın ilaca erişiminde devasa sorunlar yaratan İlaç Fiyat Kararnamesi'nin yeniden düzenlenmesi, devlete ıskonto yapmayan ilaç firmalarının neden olduğu vatandaş ve eczacı mağduriyetinin sona erdirilmesi istendi.

Merdiven altı ürünlerin çok fazla bulunduğu internet ortamındaki satışların engellenmesi çağrısı yapılan afişte, euro kuru nedeniyle ortaya çıkan ilaç yoklarının önüne geçilmesi, kamu eczacılarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ardı ardına açılan eczacılık fakülteleri nedeniyle ortaya çıkan istihdam problemlerine son verilmesi talep edildi.

ANKA / Güncel