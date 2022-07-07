Eczacılardan Doktor Ekrem Karakaya İçin Siyah Kurdeleli Anma Töreni

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya için Türkiye genelinde anma törenleri düzenledi. Eczacılar, beyaz önlüklerine siyah kurdele takarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

TEB, Konya'da öldürülen uzman doktor Ekrem Karakaya için bugün ülke genelinde anma törenleri düzenledi. Eczacılar, saat 12: 00'de, TEB Genel Merkezi'nde, bölge eczacı odalarında ve birlik üyesi eczanelerde, beyaz önlüklerine siyah kurdele takarak Karakaya için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. TEB'den yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"BU VAHŞETE SEYİRCİ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Sağlık kurumlarımızda her an şiddetin hedefi olma kaygısıyla görev yapan çalışanlarımızın yaşamsal haklarını korumak, aynı zamanda toplum sağlığını korumak anlamında birincil görevdir. Sağlık çalışanlarına yönelik herhangi bir gözdağı, tehdit ve fiili müdahalenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Türk Eczacıları Birliği olarak, topluma hizmet sunan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti defalarca lanetledik, şiddetin önlenmesinde atılacak bütün adımların yakın takipçisi olacağımızı yineledik. Dün Konya Şehir Hastanesi'nde, kardiyoloji servisinde görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından silahla vurularak yaşamını yitirmesi, sağlıkta şiddet sorununun bambaşka bir seviyeye geldiğinin, artık bir vahşete dönüştüğünün kanıtıdır. Bu vahşete seyirci kalmamız mümkün değildir. Tüm meslektaşlarımızı, 7-8 Temmuz günlerinde sosyal medya profillerimizi karartarak paylaşacağımız görseli kullanmaya, sağlıkta şiddeti hep bir ağızdan lanetlemeye davet ediyoruz."

ANKA / Güncel